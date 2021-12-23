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«Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»...

24.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы сегодняшнего выпуска:

  • У кого из нас мост не падал... Псковичи спорят о том, где в Пскове следует возвести временный мост.
  • One-man show. Псковичи в соцсетях спорят, насколько удачным в этот раз был сеанс коллективной психотерапии от президента страны.
  • В ПсковГУ изобрели колесо: все, что не хотели, но пришлось узнать о науке в главном псковском вузе.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Алина Чернова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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