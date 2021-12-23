«Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»...
24.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы сегодняшнего выпуска:
- У кого из нас мост не падал... Псковичи спорят о том, где в Пскове следует возвести временный мост.
- One-man show. Псковичи в соцсетях спорят, насколько удачным в этот раз был сеанс коллективной психотерапии от президента страны.
- В ПсковГУ изобрели колесо: все, что не хотели, но пришлось узнать о науке в главном псковском вузе.
Ведут эфир Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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