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«Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве

17.12.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Как всегда, в центре внимания ведущих - самые горячие новости из мира соцсетей.

Темы для сегодняшнего выпуска в последнее время постоянно подкидывала погода - в соцсетях давно не было такого активного обсуждения по поводу нерасчищенных от снега дорог, льда и грязи. Но наряду с негативными инфоповодами в псковских сообществах можно было увидеть и позитив. Также ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсудили ситуацию в псковском телеграм-пространстве, добрые дела в соцсетях и новогоднее украшение Пскова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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