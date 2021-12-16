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15.12.2021 14:00 «Обратный отсчет»: Борис Елкин о гармонии с главой города, уборке снега и кадровых изменениях
«Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве
17.12.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Как всегда, в центре внимания ведущих - самые горячие новости из мира соцсетей.
Темы для сегодняшнего выпуска в последнее время постоянно подкидывала погода - в соцсетях давно не было такого активного обсуждения по поводу нерасчищенных от снега дорог, льда и грязи. Но наряду с негативными инфоповодами в псковских сообществах можно было увидеть и позитив. Также ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсудили ситуацию в псковском телеграм-пространстве, добрые дела в соцсетях и новогоднее украшение Пскова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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