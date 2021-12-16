«Хайпожоры»: Качество уборки Пскова и ситуация в псковском телеграм-пространстве

Как всегда, в центре внимания ведущих - самые горячие новости из мира соцсетей.

Темы для сегодняшнего выпуска в последнее время постоянно подкидывала погода - в соцсетях давно не было такого активного обсуждения по поводу нерасчищенных от снега дорог, льда и грязи. Но наряду с негативными инфоповодами в псковских сообществах можно было увидеть и позитив. Также ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсудили ситуацию в псковском телеграм-пространстве, добрые дела в соцсетях и новогоднее украшение Пскова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»