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«Хайпожоры»: Бастрыкинг, команда Елкина и феномен диссидентства

10.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы выпуска, которые обсуждают Константин Калиниченко и Алина Чернова:

  • Бастрыкинг: моральным обликом граждан озаботился глава Следственного комитета. Начал с идеи отмены ЕГЭ и возврата к советской системе образования, продолжил накатом на Моргенштерна, а теперь пошел проверкой на Noize MC и Оксимирона...

  • Команда Елкина: кто все эти люди, задается вопросом общественность. Оппозиция злобно троллит елкинских назначенцев за слишком юный возраст, отсутствие опыта работы и участие в сомнительных мероприятиях.

  • Бегство Дмитрия Пермякова: феномен диссидентства 2021 года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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