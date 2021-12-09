«Хайпожоры»: Бастрыкинг, команда Елкина и феномен диссидентства

Бастрыкинг: моральным обликом граждан озаботился глава Следственного комитета. Начал с идеи отмены ЕГЭ и возврата к советской системе образования, продолжил накатом на Моргенштерна, а теперь пошел проверкой на Noize MC и Оксимирона...