09.12.2021 13:00 «Беседка»: Андрей Михеев о нацпроектах, направленных на поддержку псковского бизнеса
08.12.2021 14:04 «Подстрочник»: Сергей Гаврилов об актуальных вопросах ЖКХ Пскова и планах на 2022 год
«Хайпожоры»: Бастрыкинг, команда Елкина и феномен диссидентства
10.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска, которые обсуждают Константин Калиниченко и Алина Чернова:
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Бастрыкинг: моральным обликом граждан озаботился глава Следственного комитета. Начал с идеи отмены ЕГЭ и возврата к советской системе образования, продолжил накатом на Моргенштерна, а теперь пошел проверкой на Noize MC и Оксимирона...
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Команда Елкина: кто все эти люди, задается вопросом общественность. Оппозиция злобно троллит елкинских назначенцев за слишком юный возраст, отсутствие опыта работы и участие в сомнительных мероприятиях.
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Бегство Дмитрия Пермякова: феномен диссидентства 2021 года.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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