02.12.2021 12:40 «Гайд-парк»: Гендиректор АО «Псковжилстрой» о ситуации в строительной сфере региона
01.12.2021 12:49 «Гайд-парк»: Сергей Колосов о благоустройстве и перспективах решения проблем 2-го округа
«Хайпожоры»: Снег идет, кадровые перестановки и Instagram против «Молодой гвардии»
03.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска:
- Снег идет,
- Кадровые перестановки в администрации Пскова
- Instagram против «Молодой гвардии».
Ведущие – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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