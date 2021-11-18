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«Хайпожоры»: QR-войны и страсти градостроения

19.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы выпуска:

  • Instagram и Telegram, наконец-то, заберут деньги пользователей
  • QR-войны и путаница со справками – псковичи негодуют
  • Страсти градостроения: эксперты раскритиковали туалеты в аэропорту и площадь Ленина.

Ведущие – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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