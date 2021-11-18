17.11.2021 12:30 «Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области: находки, открытия, планы
«Хайпожоры»: QR-войны и страсти градостроения
19.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска:
- Instagram и Telegram, наконец-то, заберут деньги пользователей
- QR-войны и путаница со справками – псковичи негодуют
- Страсти градостроения: эксперты раскритиковали туалеты в аэропорту и площадь Ленина.
Ведущие – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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