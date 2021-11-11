www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 ноября 11 ноября 11 ноября 11 ноября 2 ноября 27 октября 27 октября 5 ноября 10 ноября 8 ноября 10 ноября 28 октября 10 ноября 2 ноября 8 ноября 2 ноября

«Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров

12.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы выпуска:

  • Губернатор привился: псковские антиваксеры лишились главного аргумента не прививаться.
  • Жизнь с QR-кодами: собакам и непривитым вход запрещен.
  • Эпоха доносов возвращается: Росздравнадзор привал доносить в прокуратуру на антипрививочников.

Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты