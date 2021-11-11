11.11.2021 14:00 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти
11.11.2021 12:50 «Беседка»: О реализации программ переобучения псковичей в рамках нацпроекта «Демография»
10.11.2021 14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности
«Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров
12.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска:
- Губернатор привился: псковские антиваксеры лишились главного аргумента не прививаться.
- Жизнь с QR-кодами: собакам и непривитым вход запрещен.
- Эпоха доносов возвращается: Росздравнадзор привал доносить в прокуратуру на антипрививочников.
Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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