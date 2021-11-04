04.11.2021 14:00 «Сообразим на троих»: О роли и смыслах государственных праздников в новейшей истории России
02.11.2021 14:00 «Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента
«Хайпожоры»: QR-бугурты и провалившаяся перепись
05.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска:
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QR-бугурты и провалившаяся перепись;
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забытая годовщина трагедии;
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громкие анонсы и неоправданные ожидания от псковских медиа.
Ведущие – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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