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«Хайпожоры»: QR-бугурты и провалившаяся перепись

05.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы выпуска:

  • QR-бугурты и провалившаяся перепись;

  • забытая годовщина трагедии;

  • громкие анонсы и неоправданные ожидания от псковских медиа.

Ведущие – Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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