21.10.2021 13:00 «Беседка»: Андрей Маковский о новой партийной фракции в Псковском областном Собрании
«Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году?
22.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска:
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Локдаун в эпоху Новояза: почему нельзя говорить «локдаун», а нужно говорить «длинные выходные». В целом же граждане разделились: одни рады внезапным каникулам, другие огорчены.
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«Список врагов народа». Партия «Яблоко» поставила клеймо неблагонадежных на своих сторонниках, которые поддержали Умное голосование на выборах в сентябре 2021 года
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Как пользователи соцсетей матерились в 2021-м году? Вышел самый актуальный рейтинг положения дел в России. Псковская область удерживает уверенное лидерство.
Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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