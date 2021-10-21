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«Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году?

22.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы выпуска:

  • Локдаун в эпоху Новояза: почему нельзя говорить «локдаун», а нужно говорить «длинные выходные». В целом же граждане разделились: одни рады внезапным каникулам, другие огорчены.

  • «Список врагов народа». Партия «Яблоко» поставила клеймо неблагонадежных на своих сторонниках, которые поддержали Умное голосование на выборах в сентябре 2021 года

  • Как пользователи соцсетей матерились в 2021-м году? Вышел самый актуальный рейтинг положения дел в России. Псковская область удерживает уверенное лидерство.

Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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