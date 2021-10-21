«Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году?

Ключевые темы выпуска:

Локдаун в эпоху Новояза: почему нельзя говорить «локдаун», а нужно говорить «длинные выходные». В целом же граждане разделились: одни рады внезапным каникулам, другие огорчены.

«Список врагов народа». Партия «Яблоко» поставила клеймо неблагонадежных на своих сторонниках, которые поддержали Умное голосование на выборах в сентябре 2021 года