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«Хайпожоры»: Градоначальник онлайн и прыжок тиктокера

15.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ключевые темы выпуска:

  • Градоначальник онлайн. Стрим Бориса Елкина в прямом эфире во время прогулки как новый формат диалога чиновника и граждан. Реальный современный движ или модный пиар?
  • QR-коды и новая дискриминация. Допустимо ли дискриминировать людей в современном обществе? Решают ли QR-коды существующие проблемы или только создают новые? Общество разделилось.
  • Прыжок тиктокера: в Пскове тиктокер прыгнул в реку Великая с моста ради привлечения подписчиков.

Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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