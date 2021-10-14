«Хайпожоры»: Градоначальник онлайн и прыжок тиктокера
15.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевые темы выпуска:
- Градоначальник онлайн. Стрим Бориса Елкина в прямом эфире во время прогулки как новый формат диалога чиновника и граждан. Реальный современный движ или модный пиар?
- QR-коды и новая дискриминация. Допустимо ли дискриминировать людей в современном обществе? Решают ли QR-коды существующие проблемы или только создают новые? Общество разделилось.
- Прыжок тиктокера: в Пскове тиктокер прыгнул в реку Великая с моста ради привлечения подписчиков.
Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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