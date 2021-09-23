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«Хайпожоры»: Об итогах выборах и несостоявшемся «колумбайне» в Пскове

24.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в выпуске:

  • «Колумбайн» в Пскове не состоялся, ограничились паникой в школьных родительских чатах
  • Выборы в России: почему итоги можно подводить до голосования?
  • Сайт губернатора внезапно заработал через день после завершения выборов. А вот отопление включили за день до... Совпадение?...

Ведущие - Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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