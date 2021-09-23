«Хайпожоры»: Об итогах выборах и несостоявшемся «колумбайне» в Пскове
24.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в выпуске:
- «Колумбайн» в Пскове не состоялся, ограничились паникой в школьных родительских чатах
- Выборы в России: почему итоги можно подводить до голосования?
- Сайт губернатора внезапно заработал через день после завершения выборов. А вот отопление включили за день до... Совпадение?...
Ведущие - Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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