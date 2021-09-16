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«Хайпожоры»: Политическая вакханалия близится к финалу

17.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Константин Калиниченко и Сергей Васильев обсудили темы:

  • Двойные стандарты платформ и соцсетей: Google и Apple заблокировали приложение «Умного голосования», а Twitter заблокировал сайт Мосгоризбиркома
  • Выборный спурт-2021: политическая вакханалия близится к финалу, и скоро природа очистится
  • «Летят журавли»: Соцсети отреагировали на визит Путина в Псковскую область.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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