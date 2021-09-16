«Хайпожоры»: Политическая вакханалия близится к финалу
17.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Константин Калиниченко и Сергей Васильев обсудили темы:
- Двойные стандарты платформ и соцсетей: Google и Apple заблокировали приложение «Умного голосования», а Twitter заблокировал сайт Мосгоризбиркома
- Выборный спурт-2021: политическая вакханалия близится к финалу, и скоро природа очистится
- «Летят журавли»: Соцсети отреагировали на визит Путина в Псковскую область.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати