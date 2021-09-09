«Хайпожоры»: О политических дебатах и «Любви Псов»

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Политические дебаты: правильные vs фейковые. Оппозиция провела прекрасные дебаты. Правда, в формате «никто не пришел». Поэтому участники дебатировали сами с собой. Это что-то новое в практике политических дебатов. Но, видимо представителям оппозиции так проще — никто не спорит и не перебивает. А то, что к организаторам дебатов никто не пришел, в этом, как обычно, обвинили власть. Заодно обнаружили происки конкурентов.

«Любовь Псов»? «PSV»?: новая инсталляция фраппировала псковичей. Казалось бы, жители города привыкли к разному визуальному ужасу, но в этот раз авторы превзошли себя.

В ожидании Путина. А также Андрея Турчака и патриарха Кирилла: кто приедет на открытие памятника в Самолве? Псковские телеграм-аналитики на время перестали быть экспертами по коронавирусу и гадают на приезд «селебрити».

Ведущие - Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»