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«Хайпожоры»: Перенос сроков обязательной вакцинации и пустеющие полки магазинов

30.07.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

В студии - известный любитель разжечь пламя ненависти в Facebook, мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон, способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом, Алина Чернова.

Сегодня в выпуске:

1. Второй подряд перенос сроков обязательной вакцинации вызвал неоднозначную реакцию. Одни троллят власть, которая не может добиться исполнения собственных решений. Другие отмечают, что в отсутствии первого компонента вакцины по-другому было нельзя поступить.
2. Граждане внезапно для себя обнаружили, что в псковских магазинах пустеют полки. В чем причина? Высказываются разные версии: от результата борьбы за снижение цен на «борщевой набор» до происков «проклятого Запада».
3. Обсуждение в социальных сетях вынесенного обвинения виновнику резонансного ДТП на Рижском проспекте: стереотипный диалог в псковском интернет-пространстве о том, кто во всем виноват, и насколько мы, псковичи, кровожадный народ...

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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