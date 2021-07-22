«Хайпожоры»: Суверенный рунет и страсти по воде

Ведущие Сергей Васильев и Артем Татаренко обсудили самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях.

Сегодня в выпуске:

Суверенный рунет: чем чиновникам заменить Instagram? Страсти по воде: реакция в соцсетях на задержку подачи воды. Кто виноват? Публичные поиски ответственных за провалы в ремонтах, авариях и вакцинации.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»