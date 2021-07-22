21.07.2021 18:47 «В фокусе»: Застройка и инфраструктура на улицах Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове
«Хайпожоры»: Суверенный рунет и страсти по воде
23.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Сергей Васильев и Артем Татаренко обсудили самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях.
Сегодня в выпуске:
- Суверенный рунет: чем чиновникам заменить Instagram?
- Страсти по воде: реакция в соцсетях на задержку подачи воды.
- Кто виноват? Публичные поиски ответственных за провалы в ремонтах, авариях и вакцинации.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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