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«Хайпожоры»: Суверенный рунет и страсти по воде

23.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Сергей Васильев и Артем Татаренко обсудили самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях.

Сегодня в выпуске:

  1. Суверенный рунет: чем чиновникам заменить Instagram?
  2. Страсти по воде: реакция в соцсетях на задержку подачи воды.
  3. Кто виноват? Публичные поиски ответственных за провалы в ремонтах, авариях и вакцинации.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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