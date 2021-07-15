«Хайпожоры»: Вакцинофилы против антипрививочников

В студии - известный любитель разжечь пламя ненависти в Facebook, мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон, способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом, Алина Чернова.

Сегодня в выпуске:

1. Борис Елкин — наш будущий сити-менеджер?

2. Вакцинофилы vs антипрививочников: эпический баттл 2021 года.

3. Общественная палата: есть ли порох в пороховницах?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»