15.07.2021 13:05 «Сообразим на троих»: Смена власти в Пскове и итоги выдвижения кандидатов на выборы
15.07.2021 12:35 «Гайд-парк»: Член ЦИК Игорь Борисов о наблюдении на выборах и избирательной кампании - 2021
15.07.2021 12:00 «Гайд-парк»: Руководитель реготделения Партии пенсионеров Михаил Иванов о подготовке к выборам
«Хайпожоры»: Вакцинофилы против антипрививочников
16.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В студии - известный любитель разжечь пламя ненависти в Facebook, мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон, способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом, Алина Чернова.
Сегодня в выпуске:
1. Борис Елкин — наш будущий сити-менеджер?
2. Вакцинофилы vs антипрививочников: эпический баттл 2021 года.
3. Общественная палата: есть ли порох в пороховницах?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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