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«Хайпожоры»: Вакцинофилы против антипрививочников

16.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В студии - известный любитель разжечь пламя ненависти в Facebook, мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон, способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом, Алина Чернова.

Сегодня в выпуске:

1. Борис Елкин — наш будущий сити-менеджер?
2. Вакцинофилы vs антипрививочников: эпический баттл 2021 года.
3. Общественная палата: есть ли порох в пороховницах?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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