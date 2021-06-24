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«Хайпожоры»: Первая прививочная война в Сети

25.06.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как обычно, уделят внимание самым горячим темам, которые активно обсуждаются в соцсетях.

В выпуске:

  • Новые функции в VK и Instagram
  • Первая прививочная война в Сети
  • Кто словил хайп на жаре?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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