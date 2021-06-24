«Хайпожоры»: Первая прививочная война в Сети

Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как обычно, уделят внимание самым горячим темам, которые активно обсуждаются в соцсетях.

В выпуске:

Новые функции в VK и Instagram

Первая прививочная война в Сети

Кто словил хайп на жаре?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»