24.06.2021 12:50 «Беседка»: Денис Матвеев о реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Псковской области
23.06.2021 13:05 «Собственной персоной»: Игорь Дитрих о здравоохранении и работе областного Собрания
«Хайпожоры»: Первая прививочная война в Сети
25.06.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как обычно, уделят внимание самым горячим темам, которые активно обсуждаются в соцсетях.
В выпуске:
- Новые функции в VK и Instagram
- Первая прививочная война в Сети
- Кто словил хайп на жаре?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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