«Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке
11.06.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова поговорили о самых горячих темах, которые активно обсуждаются в соцсетях:
-
Кикшеринг: сначала сделали, потом подумали. Проект проката электросамокатов URENT, похоже, закрывается, толком не открывшись. Почему в Пскове снова не получается реализовать хорошую идею?
-
Псковский политический телеграм как фактор предвыборной борьбы: что стоит за атакой на главу администрации Пскова Александра Братчикова?
-
Соцгородок в Пскове: так достроили или нет? История о том, что в век соцсетей чиновникам все сложнее вешать людям лапшу на уши...
-
Псковские СМИ на ПМЭФ-2021: снова провинция приехала посмотреть на «говорящую собачку» и показала себя во всей красе.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати