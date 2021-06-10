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«Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке

11.06.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова поговорили о самых горячих темах, которые активно обсуждаются в соцсетях:

  • Кикшеринг: сначала сделали, потом подумали. Проект проката электросамокатов URENT, похоже, закрывается, толком не открывшись. Почему в Пскове снова не получается реализовать хорошую идею?

  • Псковский политический телеграм как фактор предвыборной борьбы: что стоит за атакой на главу администрации Пскова Александра Братчикова? 

  • Соцгородок в Пскове: так достроили или нет? История о том, что в век соцсетей чиновникам все сложнее вешать людям лапшу на уши...

  • Псковские СМИ на ПМЭФ-2021: снова провинция приехала посмотреть на «говорящую собачку» и показала себя во всей красе.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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