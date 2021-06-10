«Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова поговорили о самых горячих темах, которые активно обсуждаются в соцсетях:

Кикшеринг: сначала сделали, потом подумали. Проект проката электросамокатов URENT, похоже, закрывается, толком не открывшись. Почему в Пскове снова не получается реализовать хорошую идею?

Псковский политический телеграм как фактор предвыборной борьбы: что стоит за атакой на главу администрации Пскова Александра Братчикова?

Соцгородок в Пскове: так достроили или нет? История о том, что в век соцсетей чиновникам все сложнее вешать людям лапшу на уши...