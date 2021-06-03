«Хайпожоры»: Псковские политики идут в TikTok

Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как обычно, уделят внимание самым горячим темам, которые активно обсуждаются в соцсетях.

Сегодня в выпуске:

Псковское эхо внутриоппозиционного скандала

Псковские политики идут в TikTok: кто их там ждет?

Псковичи открыли ежегодную охоту на борщевик.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»