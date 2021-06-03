03.06.2021 19:00 «Дневной дозор»: О новой системе выбора претендентов на звание почетного гражданина Пскова
02.06.2021 14:00 «Собственной персоной»: Александр Братчиков об отчете за 2020 год и планах на будущее
«Хайпожоры»: Псковские политики идут в TikTok
04.06.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как обычно, уделят внимание самым горячим темам, которые активно обсуждаются в соцсетях.
Сегодня в выпуске:
- Псковское эхо внутриоппозиционного скандала
- Псковские политики идут в TikTok: кто их там ждет?
- Псковичи открыли ежегодную охоту на борщевик.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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