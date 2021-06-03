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«Хайпожоры»: Псковские политики идут в TikTok

04.06.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как обычно, уделят внимание самым горячим темам, которые активно обсуждаются в соцсетях.

Сегодня в выпуске:

  • Псковское эхо внутриоппозиционного скандала
  • Псковские политики идут в TikTok: кто их там ждет?
  • Псковичи открыли ежегодную охоту на борщевик.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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