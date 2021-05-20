«Хайпожоры»: О политическом акционизме и «коте, которому делать нечего»

В студии известный любитель разжечь пламя ненависти в «Фейсбуке», мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом Алина Чернова.

Сегодня в центре их внимания темы:

Колумнист ПЛН Александр Донецкий был на неделе забанен в «Фейсбуке». То ли за расизм, то ли за свободу слова.

Поиски названия для кинотеатра «Октябрь»: тут все происходит по сценарию «кота, которому делать нечего».

Демарш оппозиции на сессии Псковской городской Думы как образец политического акционизма 2021 года. Что ж, какая политика, такой и акционизм...

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»