22.04.2021 14:00 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции
«Хайпожоры»: «Жести» больше нет
23.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсуждают самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
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«Жести» больше нет - блокировка одного из самых популярных городских сообществ Пскова «ВКонтакте»
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Предвыборная политическая активность - ловля голосов в соцсетях.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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