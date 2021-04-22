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«Хайпожоры»: «Жести» больше нет

23.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсуждают самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

  • «Жести» больше нет - блокировка одного из самых популярных городских сообществ Пскова «ВКонтакте»

  • Предвыборная политическая активность - ловля голосов в соцсетях.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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