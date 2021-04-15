«Хайпожоры»: Где теперь людям изливать ненависть?

ВКонтакте заблокировал главный псковский паблик «Жесть по-псковски»: где теперь людям изливать ненависть на собеседников?

История со стульями получила новый виток: «Формоза» пытается объяснить, что «Рафик невиновен», а сюжет еще получит интересное развитие.