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«Хайпожоры»: Где теперь людям изливать ненависть?

16.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова обсуждают самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

  • ВКонтакте заблокировал главный псковский паблик «Жесть по-псковски»: где теперь людям изливать ненависть на собеседников?

  • История со стульями получила новый виток: «Формоза» пытается объяснить, что «Рафик невиновен», а сюжет еще получит интересное развитие.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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