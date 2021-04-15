«Хайпожоры»: Где теперь людям изливать ненависть?
16.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова обсуждают самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
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ВКонтакте заблокировал главный псковский паблик «Жесть по-псковски»: где теперь людям изливать ненависть на собеседников?
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История со стульями получила новый виток: «Формоза» пытается объяснить, что «Рафик невиновен», а сюжет еще получит интересное развитие.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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