«Хайпожоры»: Политические прогнозы в Пскове. Как правильно попадать пальцем в небо
02.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
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Политические прогнозы в Пскове: как правильно попадать пальцем в небо
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Первоапрельские шутки в соцсетях: как 1 апреля прошло мимо Пскова
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Человеческая трагедия рядом. Известный псковский телеоператор попался с килограммом амфетамина. Знакомые активно обсуждают и расходятся во мнениях.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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