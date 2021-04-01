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«Хайпожоры»: Политические прогнозы в Пскове. Как правильно попадать пальцем в небо

02.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

  • Политические прогнозы в Пскове: как правильно попадать пальцем в небо

  • Первоапрельские шутки в соцсетях: как 1 апреля прошло мимо Пскова

  • Человеческая трагедия рядом. Известный псковский телеоператор попался с килограммом амфетамина. Знакомые активно обсуждают и расходятся во мнениях.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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