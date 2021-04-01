Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

Политические прогнозы в Пскове: как правильно попадать пальцем в небо

Первоапрельские шутки в соцсетях: как 1 апреля прошло мимо Пскова