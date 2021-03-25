«Хайпожоры»: Об обитателях псковского канала Telegram и локнянском тиране
26.03.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев обсудят самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
• Псковский Telegram и кто там обитает?
• Псковичи не разделяют оптимизм Елены Полонской в соцсетях.
• История локнянского тирана - интернет разделился на два лагеря.
Начало эфира - в 12.00.
Напомним, «Хайпожоры» - новая программа радио «Эхо Москвы» в Пскове - выходит каждую пятницу. В центре внимания ведущих - самые «жирные» темы псковского интернета.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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