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«Хайпожоры»: Об обитателях псковского канала Telegram и локнянском тиране

26.03.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев обсудят самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

• Псковский Telegram и кто там обитает? 
• Псковичи не разделяют оптимизм Елены Полонской в соцсетях.
• История локнянского тирана - интернет разделился на два лагеря.

Начало эфира - в 12.00.

Напомним, «Хайпожоры» - новая программа радио «Эхо Москвы» в Пскове - выходит каждую пятницу. В центре внимания ведущих - самые «жирные» темы псковского интернета.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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