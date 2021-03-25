«Хайпожоры»: Об обитателях псковского канала Telegram и локнянском тиране

Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев обсудят самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

• Псковский Telegram и кто там обитает?

• Псковичи не разделяют оптимизм Елены Полонской в соцсетях.

• История локнянского тирана - интернет разделился на два лагеря.

Начало эфира - в 12.00.

Напомним, «Хайпожоры» - новая программа радио «Эхо Москвы» в Пскове - выходит каждую пятницу. В центре внимания ведущих - самые «жирные» темы псковского интернета.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»