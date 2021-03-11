«Хайпожоры»: О сексизме, здравом смысле и спасении щенка

Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев обсудили самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

Как псковичек поздравляли с 8 марта в социальных сетях? О феминизме, сексизме и здравом смысле;

Скорбь, объединяющая людей в Интернете. Люди совместно переживают утрату, делясь воспоминаниями;

Как псковичи всем миром щенка спасали;

В Сети продолжается вечный холивар против вырубки деревьев, теперь - у «Шайбы».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»