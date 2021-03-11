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«Хайпожоры»: О сексизме, здравом смысле и спасении щенка
12.03.2021 16:57 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев обсудили самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
- Как псковичек поздравляли с 8 марта в социальных сетях? О феминизме, сексизме и здравом смысле;
- Скорбь, объединяющая людей в Интернете. Люди совместно переживают утрату, делясь воспоминаниями;
- Как псковичи всем миром щенка спасали;
- В Сети продолжается вечный холивар против вырубки деревьев, теперь - у «Шайбы».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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