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«Хайпожоры»: О сексизме, здравом смысле и спасении щенка

12.03.2021 16:57 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев обсудили самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

  • Как псковичек поздравляли с 8 марта в социальных сетях? О феминизме, сексизме и здравом смысле;
  • Скорбь, объединяющая людей в Интернете. Люди совместно переживают утрату, делясь воспоминаниями;
  • Как псковичи всем миром щенка спасали;
  • В Сети продолжается вечный холивар против вырубки деревьев, теперь - у «Шайбы».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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