«Хайпожоры»: «Хлопок» в универе и новые тренды псковской журналистики
05.03.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:
- ПсковГУ как генератор негативных инфоповодов: как чиновники пытались оправдать «хлопок»?
- «Псковский штамм» COVID-19 опасен только для оппозиции. Странно, но так решил суд.
- Инстаграм губернатора как главная площадка диалога власти и общества. Почему Общественную палату Псковской области нужно подчинить инстаграму губернатора?
- Взял и отрерайтил: новые тренды псковской журналистики.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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