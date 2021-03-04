«Хайпожоры»: «Хлопок» в универе и новые тренды псковской журналистики

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

ПсковГУ как генератор негативных инфоповодов: как чиновники пытались оправдать «хлопок»?

«Псковский штамм» COVID-19 опасен только для оппозиции. Странно, но так решил суд.

Инстаграм губернатора как главная площадка диалога власти и общества. Почему Общественную палату Псковской области нужно подчинить инстаграму губернатора?

Взял и отрерайтил: новые тренды псковской журналистики.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»