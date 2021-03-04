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«Хайпожоры»: «Хлопок» в универе и новые тренды псковской журналистики

05.03.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова будут обсуждать самые горячие темы и скандалы, разгорающиеся в соцсетях:

  • ПсковГУ как генератор негативных инфоповодов: как чиновники пытались оправдать «хлопок»?
  • «Псковский штамм» COVID-19 опасен только для оппозиции. Странно, но так решил суд.
  • Инстаграм губернатора как главная площадка диалога власти и общества. Почему Общественную палату Псковской области нужно подчинить инстаграму губернатора?
  • Взял и отрерайтил: новые тренды псковской журналистики.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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