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17.02.2022 12:30
«Гайд-парк»: Игорь Дитрих о работе в областном Собрании и вызовах пандемии
16.02.2022 17:57
«Гвозди» от 16 февраля
«Гвозди» от 18 февраля
18.02.2022 17:59 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Квартирник на Эхе»: Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!
1
«Дабришутинг»: Виртуальная власть, кризис визуализации и Пушкин
1
«Хайпожоры»: Первый день рождения, ледяной плен и проблемы, которые решают соцсети
«Сообразим на троих»: что изменилось в общественно-политической жизни за 5 лет
«Гайд-парк»: Игорь Дитрих о работе в областном Собрании и вызовах пандемии
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
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