12:30 «Гайд-парк»: Александр Баев о депутатской деятельности, планах коммунистов и «раскачивании лодки»
14.02.2022 14:00 «Постскриптум»: Здоровье партийных вождей, «минирование» офисов КПРФ и жилье для сирот
14.02.2022 12:50 «Рейтингомер»: «благословение» от губернатора, ротация в Луках и псковские главы меняют амплуа
14.02.2022 12:30 «Беседка»: О сотрудничестве псковского завода «Титан-Полимер» с региональным бизнес-сообществом
«Гвозди» от 15 февраля
15.02.2022 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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