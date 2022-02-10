«Гвозди» от 11 февраля

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11.02.2022 16:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Дабришутинг»: оружие, литовцы и жадность
«Подстрочник»: Охрана объектов культурного наследия. Достижения и проблемы
«Хайпожоры»: Битва вакцин, «минирование» обкома и жизнь после смерти
«Три мудреца»: Ковидные ограничения. Отменить нельзя оставить
«Гайд-парк»: Зачем Татьяне Пасман депутатский мандат на 9 месяцев?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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