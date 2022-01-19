<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:00
«Гвозди» от 20 января
15:00
Реплика Дины Дабришюте: Начальник, будь человеком
14:00
«Сообразим на троих»: Вызовы и угрозы 2022 года
12:50
«Резонер» с Константином Калиниченко: Три года мусорной реформе
12:30
«Беседка»: Зоозащитная деятельность в Пскове — итоги и планы
19.01.2022 19:00
«Дневной дозор»: О потерянных годах псковичей
19.01.2022 18:00
«Гвозди» от 19 января
19.01.2022 17:54
«Доктор нужен вовремя»: Тендинит
19.01.2022 14:00
«Двое на одного»: Есть ли надежда на «Новых людей»?
19.01.2022 12:30
«Беседка»: Главный архитектор Пскова о новогоднем убранстве, дизайн-коде и муралах
«Гвозди» от 20 января
20.01.2022 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: Вызовы и угрозы 2022 года
«Беседка»: Зоозащитная деятельность в Пскове — итоги и планы
«Двое на одного»: Есть ли надежда на «Новых людей»?
4
«Беседка»: Главный архитектор Пскова о новогоднем убранстве, дизайн-коде и муралах
«Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове»: Как найти управу на управляйку?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120