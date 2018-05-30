<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
19:45
«Профи» - программа о псковских профсоюзах
18:05
«Гвозди» от 31 мая
18:00
Итоги дня - 31 мая
14:00
«Сообразим на троих»: Начало предвыборной губернаторской кампании
12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
12:00
«Собственной персоной» депутат Госдумы Александр Козловский
30.05.2018 19:00
«Дневной дозор»: Развлечение или опасный аттракцион?
30.05.2018 18:00
Итоги дня - 30 мая
30.05.2018 17:40
«В Фокусе»: Форум «Единой России»
3
30.05.2018 14:01
В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
«Гвозди» от 31 мая
31.05.2018 18:05 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
Начало предвыборной губернаторской кампании обсудят в программе «Сообразим на троих» на «Эхо Москвы в Пскове»
Александр Козловский станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове»
3
«Дневной дозор»: Развлечение или опасный аттракцион?
Спикер регионального парламента Александр Котов станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове»
3
«Дневной дозор»: Разруха в противотуберкулезном диспансере
5
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120