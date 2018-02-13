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«Гвозди» от 14 февраля
19:00
Итоги дня - 14 февраля
18:00
«Дневной дозор»: Примет ли всех желающих школа в Борисовичах?
15:00
«Минутка просветления» со Светланой Прокопьевой
14:00
«Собственной персоной» экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов
13.02.2018 19:02
«Гвозди» от 13 февраля
13.02.2018 18:00
Итоги дня - 13 февраля
13.02.2018 15:00
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
13.02.2018 14:00
«Эхономика» с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым
12.02.2018 19:01
«Гвозди» от 12 февраля
«Гвозди» от 14 февраля
14.02.2018 19:03 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Скоро в эфире
Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов станет гостем программы «Собственной персоной»
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Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
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«Постскриптум»: О повышении МРОТ, доверенных лицах президента и потере «Электрона»
Судьбе «Электрона» будет посвящен очередной выпуск программы «Урбаноиды»
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«Сообразим на троих»: О выборах и политической дискуссии в Пскове
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
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