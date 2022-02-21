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«Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия

22.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Здравствуйте! Мы начинаем обзор политических событий за неделю. На календаре сегодня интересная дата – палиндром: 22.02.2022. В каком направлении ни читай – всё одно и тоже: сплошь двойки. И к слову интернет изобилует якобы сделанными пророчествами Ванги и прочих нострадамусов на тему того, что же будет, когда встанут в ряд все эти цифирки. Во всякую эзотерику и прочую чепуху мы разумеется не верим, однако ищем ответ на вопрос «Что же будет с родиной и с нами», и вот тут констатируем, что сейчас мы имеем дело с событиями поистине историческими и судьбоносными – к бабке не ходи, последствия тут будут грандиозные.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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