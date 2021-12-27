24.12.2021 14:00 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте
«Гонки по вертикали»: «Это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот»
28.12.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Центральные темы выпуска:
- Итоги 2021 года в России и Псковской области. Анализируем основные тенденции и тренды политической жизни.
- Визит президента России Владимира Путина, парламентский марафон и протестные акции несистемной оппозиции. Вспоминаем самые яркие и важные события года, которые во многом определяют вектор развития на ближайшую перспективу.
- О тех, кто делал погоду. 100 самых влиятельных персон региона — от губернатора Михаила Ведерникова до актрисы и космонавта, уроженки Пскова Юлии Пересильд.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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