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«Гонки по вертикали»: «Это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот»

28.12.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Центральные темы выпуска:

  • Итоги 2021 года в России и Псковской области. Анализируем основные тенденции и тренды политической жизни.
  • Визит президента России Владимира Путина, парламентский марафон и протестные акции несистемной оппозиции. Вспоминаем самые яркие и важные события года, которые во многом определяют вектор развития на ближайшую перспективу.
  • О тех, кто делал погоду. 100 самых влиятельных персон региона — от губернатора Михаила Ведерникова до актрисы и космонавта, уроженки Пскова Юлии Пересильд.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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