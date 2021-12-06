«Гонки по вертикали»: Шестерка Елкина, съезд победителей и вояж Шлосберга

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»