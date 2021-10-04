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«В фокусе»: Усиление противовирусных мер в Псковской области
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30.09.2021 19:00
«Профи» - программа о псковских профсоюзах
30.09.2021 18:47
«В фокусе»: Бюджет города Пскова
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
05.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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«Эхономика»: Как новый сити-менеджер будет управлять Псковом?
3
«Беседка»: Анна Кузыченко о начале учебного года и панике в родительских чатах
3
«Постскриптум»: О смене псковского градоначальника и усилении COVID-ограничений
«Дом Советов»: Александр Котов о политическом раскладе в Псковском областном Собрании
«Хайпожоры»: Внезапный предлокдаун и заговоривший Дуров
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
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