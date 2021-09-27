«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

Всем привет! В полном соответствии с названием нашей еженедельной программы сегодняшний выпуск начинаем с темы «вертикали власти». Ибо тут есть серьезный информационный повод, о котором второй день говорят и спорят, в том числе в псковской политической тусовке. Как вы, вероятно, догадались, я веду речь о законопроекте, накануне внесенном в Госдуму. Называется он достаточно скучно: «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», но на самом деле там много чего интересного и неоднозначного. Говоря о проекте этого документа, обозреватели выделяют несколько моментов. Тут вам и разного рода новеллы, и замена названия должности губернатора на главу региона, то есть речь идет об установлении единообразного подхода в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, законодатели предлагают сделать единое наименование высшего исполнительного органа в регионах – «Правительство субъекта Российской Федерации».

Были губернаторы - станут главы. Некоторые тут пожимают плечами: мол, разве это так уж важно, нет, что ли, более серьезных дел, чем переименовывать и отказываться от того, к чему все давно привыкли?

Но логика тут, что ни говорите, присутствует - и она уже предъявлялась не раз: дескать, губерний нет, а губернаторы вот они - пожалуйста. Непорядок, надо переименовать - тем более, что о важности названия в судьбе каждого большого корабля те, кто постарше, знают еще с детства.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»