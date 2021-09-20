«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

Здравствуйте! В ближайшие 10 минут будем говорить о главном в псковской региональной политике, коротко подведем итоги выборов, обозначим партийный расклад и - внимание-внимание! - впервые назовем ориентировочный персональный состав псковского регионального парламента нового созыва. Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»