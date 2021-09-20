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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

21.09.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Здравствуйте! В ближайшие 10 минут будем говорить о главном в псковской региональной политике, коротко подведем итоги выборов, обозначим партийный расклад и - внимание-внимание! - впервые назовем ориентировочный персональный состав псковского регионального парламента нового созыва. Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали! 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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