Гонки по вертикали» с Александром Савенко

Здравствуйте, дорогие друзья - уважаемые слушатели! У микрофона журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. В эфире информационно-аналитическая программа «Гонки по вертикали». Мы начинаем обзор общественно-политических новостей за неделю, которая выдалась у нас на редкость яркой и насыщенной событиями.

Визит президента Путина и патриарха Кирилла... Открытие памятника Александру Невскому... Ежегодная пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона... Большое, по сути своей, политическое интервью главы Великих Лук Николая Козловского... А еще активизация участников выборов на финише кампании, баннеры несистемной оппозиции в самом центре Пскова, что по нынешним временам выглядит эдакой дерзостью, которая многими истолковывается чуть ли не как слабость власти - вот всему этому мы были свидетелями на предпоследней предвыборной неделе.

Но обо всем по порядку, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой - в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»