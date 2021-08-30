«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

Здравствуйте, дорогие друзья - уважаемые слушатели! У микрофона - журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове - очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Мы начинаем еженедельный обзор политических событий. И прежде всего отмечаем, что закончилось лето, а вместе с ним подходит к концу очередная избирательная кампания. До ее финиша остается меньше трех недель.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»