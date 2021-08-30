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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

31.08.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Здравствуйте, дорогие друзья - уважаемые слушатели! У микрофона - журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.  В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове - очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Мы начинаем еженедельный обзор политических событий. И прежде всего отмечаем, что закончилось лето, а вместе с ним подходит к концу очередная избирательная кампания. До ее финиша остается меньше трех недель. 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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