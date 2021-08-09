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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

10.08.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

У микрофона журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Это программа «Гонки по вертикали». Мы начинаем обзор событий за неделю. Как обычно в этот день и в это время, будем информировать, анализировать, разбирать полеты. Усаживайтесь поудобнее: это будет такой немного необычный выпуск, в котором кого только не вспомним — начиная президентом Путиным и его помощником Орешкиным, который на днях побывал в Псковской области, и заканчивая персонажами столичной либеральной тусовки - такими как экс-яблочник, ныне персона нон грата в этой партии Максим Кац, ныне занимающийся в столице кампанией нашего псковского яблочника Льва Шлосберга. Обо всем об этом сегодня говорить. 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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