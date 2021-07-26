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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

27.07.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Центральные темы выпуска:

  • Выборы-выборы... Избирательная кампания приближается к своему самому зрелищному этапу, а пока участники, видимо, подустав на старте, взяли паузу.
  • Сбить дыхание, или «Обыск с изъятием».  В офисе псковских коммунистов побывали силовики.
  • Острые углы круглого стола. «Эхо Москвы» в Пскове и ПЛН продолжают серию радиопрограмм в прямом эфире с участием ведущих политиков региона. 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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