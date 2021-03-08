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05.03.2021 19:00
«Дневной дозор»: Год коронавируса и опасения третьей волны
05.03.2021 18:00
Итоги дня - 5 марта
05.03.2021 14:00
«Подстрочник»: Почему «тают» псковские дороги, расскажет Борис Елкин
05.03.2021 12:35
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
05.03.2021 12:00
«Хайпожоры»: «Хлопок» в универе и новые тренды псковской журналистики
04.03.2021 19:00
«Дневной дозор»: Весеннее состояние псковских дорог
04.03.2021 18:00
Итоги дня - 4 марта
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
09.03.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Скоро в эфире
Гендиректор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас станет гостем программы «Эхономика»
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«Сообразим на троих»: Готова ли оппозиция дать бой партии власти?
«Подстрочник»: Нужен ли Псковской области музей оккупации?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
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