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Итоги дня - 1 февраля
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«Постскриптум»: О воскресной акции оппозиции и объединении партий
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«Дневной дозор»: Развитие авиасообщения
29.01.2021 18:00
Итоги дня - 29 января
29.01.2021 14:00
«Подстрочник»: О будущем псковского футбола Александр Коновалов
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
02.02.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
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отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Гайд-парк»: Основные причины протестных акций и их возможные последствия
«Эхономика»: О ходе отопительного сезона в Пскове
«Постскриптум»: О воскресной акции оппозиции и объединении партий
«Подстрочник»: Есть ли будущее у псковского футбола, расскажет Александр Коновалов
3
«В фокусе»: Стулья для ДМШ №1 - пух или подделка?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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