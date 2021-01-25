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Реплика Донецкого: Где мой «ля бигмак»?
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«Беседка»: О массовой вакцинации псковичей от коронавируса
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«Дневной дозор»: Послабления для сферы спорта
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
26.01.2021 19:45 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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«Беседка»: О массовой вакцинации псковичей от коронавируса
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
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