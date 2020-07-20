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«Эхономика»: Что происходит в аграрном секторе Псковской области

21.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости студии - председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов и директор сельхозпредприятия ООО «Тригорское» Игорь Муратов.

Они расскажут о реализации нацпроекта по сельскому хозяйству в Псковской области, поддержке малых, средних и крупных предприятий АПК региона, о том, что сегодня происходит в аграрном секторе региона, как сельхозпредприятия переживают коронакризис 2020 года, насколько повлияли ограничительные меры на реализацию аграрных проектов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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