www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 сентября 19 сентября 30 сентября 30 сентября 27 сентября 25 сентября 20 сентября 1 октября Телефон 6 сентября 9 сентября 13 сентября Телефон 13 сентября 27 сентября 30 сентября

«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

08.10.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты