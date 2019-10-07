<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
12:35
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
07.10.2019 19:00
«Дневной дозор»: Нужно ли поднимать зарплату муниципальных служащих?
07.10.2019 18:05
Реплика Донецкого: Накласть на ЮНЕСКО
07.10.2019 18:00
Итоги дня - 8 октября
07.10.2019 14:00
«Постскриптум»: о программе социально-экономического развития Псковской области
07.10.2019 12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
04.10.2019 14:00
«Дело Луначарского»: псковские музыканты о том, как пробиться в шоу-бизнес
04.10.2019 12:35
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
03.10.2019 19:00
«Дневной дозор»: Реставрация псковских памятников в рамках подпрограммы «Наследие»
03.10.2019 18:00
Итоги дня - 3 октября
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
08.10.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Эхономика»: Удается ли переломить тренд скептического отношения к частному бизнесу в Псковской области?
«Постскриптум»: О новом резиденте «Моглино» и развитии ситуации вокруг «Псковпассажиравтотранса»
О том, как пробиться в шоу-бизнес, расскажут псковские музыканты в программе «Дело Луначарского»
7
«Сообразим на троих»: Территория громких уголовных дел
«Дом Советов»: Проблемам и успехам псковского села будет посвящен прямой эфир с депутатом Андреем Козловым
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120