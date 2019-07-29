<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
14:00
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
29.07.2019 14:00
«Постскриптум»: почему псковичи вздрогнут?
29.07.2019 12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
26.07.2019 19:00
«Дневной дозор»: «Убрать нельзя оставить»: памятник Ленину в центре Пскова
26.07.2019 18:00
Итоги дня - 26 июля
26.07.2019 14:01
«Собственной персоной»: Замруководителя ФАС России Андрей Цыганов
26.07.2019 12:00
«Беседка»: Надзор за землями сельскохозяйственного назначения
25.07.2019 19:00
«Дневной дозор»: Дизайн-код Пскова
25.07.2019 18:00
Итоги дня - 25 июля
25.07.2019 14:45
Точка зрения ЛДПР
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
30.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
Президент ТПП Псковской области Владимир Зубов станет гостем нового выпуска программы «Эхономика»
«Постскриптум»: почему псковичи вздрогнут?
Замруководителя ФАС Андрей Цыганов станет гостем программы «Собственной персоной» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
«Сообразим на троих»: Игры, в которые играют люди
Заместитель сити-менеджера Пскова Александр Коновалов станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120