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«Дело Луначарского» с Антоном Ковальским
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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
16.04.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков станет гостем программы «Эхономика»
«Постскриптум»: О «мусорном» конфликте и создании исторического парка на стадионе «Электрон»
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«Беседка»: Как правильно выбрать матрас и подушки для сна?
Судьбе кинотеатра «Октябрь» будет посвящена программа «Дело Луначарского»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
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