www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 октября 6 октября 9 октября 5 октября 5 октября 6 октября 11 октября 11 октября 28 сентября Телефон 5 октября 6 октября 5 октября 6 октября 5 октября 6 октября

«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

17.10.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»



Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты