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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

10.03.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Старт проекта «Гордума-online: вся власть народу!» станет центральной темой специального выпуска программы «Гонки по вертикали». Автор и ведущий передачи, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко расскажет о сути проекта. Будут названы имена первых кандидатов в Псковскую гордуму-online, предложенных читателями ПЛН. Напомним, что «Гонки по вертикали» с Александром Савенко выходят в эфир радио «Эхо Москвы в Пскове» по вторникам, в 14.45. Программа посвящена псковской региональной политике.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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