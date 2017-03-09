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«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
10.03.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Старт проекта «Гордума-online: вся власть народу!» станет центральной темой специального выпуска программы «Гонки по вертикали». Автор и ведущий передачи, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко расскажет о сути проекта. Будут названы имена первых кандидатов в Псковскую гордуму-online, предложенных читателями ПЛН. Напомним, что «Гонки по вертикали» с Александром Савенко выходят в эфир радио «Эхо Москвы в Пскове» по вторникам, в 14.45. Программа посвящена псковской региональной политике.
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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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